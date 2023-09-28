Финский суд обязал просящего убежище россиянина вернуть детей на родину

Суд в Хельсинки обязал гражданина России, просящего убежища в стране для себя и своих несовершеннолетних детей, вернуть их матери, сообщает газета Helsingin sanomat. Верховный суд республики определил, что возвращение детей в Россию не представляет для них серьезной опасности, поэтому в убежище им будет отказано.

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Апелляционный суд Финляндии ранее отклонил требование матери вернуть ей детей. Отец, уехавший из России, аргументировал свою позицию тем, что учеников российских школ учат основам военной службы. До отъезда в республику, один из детей учился в кадетском классе, а второй состоял в Юнармии.

По мнению Верховного суда [Финляндии], возвращение не создаст настолько серьезной опасности для детей, чтобы в возвращении могло быть отказано <...> Суд обязал немедленно вернуть детей, — говорится в сообщении.