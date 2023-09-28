Япония начнет сброс второй партии воды с АЭС "Фукусима-1" 5 октября

Японская компания-оператор Tokyo Electric Power начнет сброс второй партии очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" на следующей неделе.

Как заявила компания на брифинге для журналистов, сброс второй партии воды планируется начать 5 октября.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Она подвергается очистке, однако и после этого содержит тритий, который не поддается удалению. Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды, которая заполняет более 1 040 стальных баков. Правительство Японии ранее приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет.

1 сентября был завершен сброс первой партии воды объемом около 7,8 тыс. тонн. До конца текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн.