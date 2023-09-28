Известный американский комик и комедийный актёр Роб Шнайдер , жёстко и многословно раскритиковавший канадские власти за чествование украинского эсэсовца Ярослава Хунки, также высказался о плачевном состоянии, в котором сейчас находится культура западных стран.

Комментируя в заблокированной в РФ социальной сети X новость о том, что в Берлине местные власти стали распространять среди детей 6-12 лет книжку о прелестях проституции и преимуществах рынка сексуальных услуг под названием "Рози нужны деньги", Шнайдер отметил правоту президента РФ Владимира Путина в его критике современной либеральной идеологии.