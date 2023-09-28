В ООН констатировали наличие системного расизма в полиции США

В Организации Объединенных наций констатировали наличие системного расизма в полиции и системе уголовного правосудия США.

«Системный расизм в отношении лиц африканского происхождения пронизывает силы полиции и систему уголовного правосудия США», - говорится в докладе Международного независимого экспертного механизма по продвижению расовой справедливости и равенства в контексте правоохранительной деятельности, созданного Советом ООН по правам человека, передает ТАСС.

Эксперты пришли к такому заключению после визита в США, где побеседовали с 133 пострадавшими, посетили пять центров содержания под стражей и встретились с группами гражданского общества, представителями правительственных и полицейских структур в Атланте, Лос-Анджелесе, Миннеаполисе, Нью-Йорке, округе Колумбия и Чикаго. Эксперт Трейси Кизи заявила, что десятки жертв не встречают справедливости и не получают возмещения ущерба.

В документе говорится, что расизм в США существует в форме расового профилирования, убийств, совершаемых полицейскими, и других нарушений прав человека. Эксперты отметили, что вероятность убийства чернокожего полицией в штатах втрое выше, чем убийства белого. Кроме того, чернокожие чаще попадают в тюрьму. При этом только в 1% случаев полицейским предъявляется обвинение.

В качестве одного из решений проблемы расизма в полиции и системе уголовного правосудия эксперты рекомендовали американским властям заняться их реформированием. Всего в докладе представлено 30 рекомендаций властям США.