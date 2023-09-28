В спецслужбе отметили, что имеется информация о том, что Вашингтон дал указание провести работу с местными политическим элитами.

«Госдепартамент направил ряду своих европейских союзников указание провести целенаправленную работу с местными политическими и деловыми кругами для обеспечения требуемых американцами результатов голосования», - говорится в сообщении пресс-службы СВР.

Разведка считает, что «с учетом этих реалий» предстоящие выборы в Словакии «вряд ли можно воспринимать как демократичное и свободное от внешнего воздействия волеизъявление народа».

С начала украинского кризиса Словакия активно поддерживала Украину, стала вторым членом НАТО, согласившимся передать Киеву свой парк советских истребителей МиГ-29, а также подарила систему ПВО С-300. Однако последние опросы общественного мнения Ipsos и Focus свидетельствуют, что на выборах 30 сентября с результатом в 18% - 20,6% может одержать победу «актиукраинская» партия Smer.