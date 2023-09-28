Экс-глава Европейского совета заявил о риске выхода Польши из ЕС

Бывший глава Евросовета допустил выход Польши из ЕС
Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил о возможном выходе Польши из ЕС, если в стране не сменится власть. Его слова приводит РИА Новости.
15 октября в Польше пройдут выборы в парламент, по итогам которых изменится состав правительства. Опросы свидетельствуют, что сейчас в рейтинге лидирует правящая партия «Право и справедливость» (PiS).
«Пятнадцатого октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза», - написал Туск в соцсетях.
Ранее в Германии подняли вопрос о приостановлении членства Польши в ЕС. Член Европарламента от Германии Гуннар Бек призвал Еврокомиссию высказаться о ее отношении к продаже польскими дипломатами виз для трудовых мигрантов из стран Азии и Африки и поинтересовался, рассматривается ли в этой связи возможность приостановки членства Польши в ЕС.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц на фоне роста в стране числа нелегальных мигрантов допустил ужесточение контроля на границе с Польшей. В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посоветовал Шольцу не вмешиваться в польские дела.