Экс-глава Европейского совета заявил о риске выхода Польши из ЕС

Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил о возможном выходе Польши из ЕС, если в стране не сменится власть. Его слова приводит РИА Новости.

15 октября в Польше пройдут выборы в парламент, по итогам которых изменится состав правительства. Опросы свидетельствуют, что сейчас в рейтинге лидирует правящая партия «Право и справедливость» (PiS).

«Пятнадцатого октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза», - написал Туск в соцсетях.

Ранее в Германии подняли вопрос о приостановлении членства Польши в ЕС. Член Европарламента от Германии Гуннар Бек призвал Еврокомиссию высказаться о ее отношении к продаже польскими дипломатами виз для трудовых мигрантов из стран Азии и Африки и поинтересовался, рассматривается ли в этой связи возможность приостановки членства Польши в ЕС.