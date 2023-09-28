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Экс-глава Европейского совета заявил о риске выхода Польши из ЕС

Экс-председатель Европейского совета, лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил в своих аккаунтах в соцсетях о риске выхода Польши из ЕС.

Экс-глава Европейского совета заявил о риске выхода Польши из ЕС
© globallookpress.com

По его словам, это произойдёт, если правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) победит на ближайших выборах.

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«15 октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза», — цитирует его РИА Новости.

Ранее обозреватель Анджей Шлензак в статье для Myśl Polska заявил, что главным врагом правящей партии Польши «Право и справедливость» является правда.