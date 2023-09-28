Экс-глава Европейского совета заявил о риске выхода Польши из ЕС
Экс-председатель Европейского совета, лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил в своих аккаунтах в соцсетях о риске выхода Польши из ЕС.
По его словам, это произойдёт, если правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) победит на ближайших выборах.
«15 октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза», — цитирует его РИА Новости.
Ранее обозреватель Анджей Шлензак в статье для Myśl Polska заявил, что главным врагом правящей партии Польши «Право и справедливость» является правда.