Экс-глава Европейского совета заявил о риске выхода Польши из ЕС

Экс-председатель Европейского совета, лидер польской оппозиции Дональд Туск заявил в своих аккаунтах в соцсетях о риске выхода Польши из ЕС.

По его словам, это произойдёт, если правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) победит на ближайших выборах.

«15 октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза», — цитирует его РИА Новости.