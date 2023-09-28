Парламент Армении одобрил ратификацию Римского статута МУС

Профильная комиссия парламента Армении одобрила ратификацию Римского статута международного уголовного суда (МУС) и включила его в повестку грядущего пленарного заседания. Об этом пишет РИА Новости.

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Проект о ратификации был одобрен единогласно, при этом представители оппозиции в заседании участия не принимали.

В ходе заседания представитель страны по международным правовым вопросам Егишэ Киракосян заявил, что решение комиссии обусловлено агрессией против Армении и «рядом грубейших военных преступлений» на территории Армении. Процесс ратификации был приостановлен в 2004 году.