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Парламент Армении одобрил ратификацию Римского статута МУС

Профильная комиссия парламента Армении одобрила ратификацию Римского статута международного уголовного суда (МУС) и включила его в повестку грядущего пленарного заседания. Об этом пишет РИА Новости.

Парламент Армении одобрил ратификацию Римского статута МУС
© parliament.am

Проект о ратификации был одобрен единогласно, при этом представители оппозиции в заседании участия не принимали.

В ходе заседания представитель страны по международным правовым вопросам Егишэ Киракосян заявил, что решение комиссии обусловлено агрессией против Армении и «рядом грубейших военных преступлений» на территории Армении. Процесс ратификации был приостановлен в 2004 году.

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