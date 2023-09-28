Сын украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки) Мартин спрашивал офис спикера канадского парламента о возможности присутствия его отца на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в законодательном органе. Об этом сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на пресс-секретаря офиса спикера Амели Кроссон.

Издание не уточняет, когда поступило обращение Мартина Хунки, и не приводит подробности.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего нациста Ярослава Хунку (Гуньку), служившего в дивизии СС "Галиция" (также известна как "Галичина"). В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".