МВД Молдавии подтвердило обнаружение «неопознанных фрагментов»

МВД Молдавии подтвердило информацию о найденных фрагментах, которые предположительно могли быть частью ракеты. Их идентификацией занимаются специалисты, говорится в заявлении на сайте ведомства.

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25 сентября на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) произошел взрыв. После чего в селе Кицканы были обнаружены ракетные обломки. В Приднестровье отметили, что была найдена боевая часть ракеты, на которой обнаружили элементы сохранившейся маркировки — по ним удалось установить, что это снаряд образца 1968 года.

Позднее стало известно о еще двух фрагментах ракеты, найденных в селе Кицканы.

В озере недалеко от города Фырладени действительно были обнаружены неопознанные фрагменты, сообщили в МВД Молдавии.

«Технико-взрывная группа МВД находится на месте происшествия для проведения тщательной проверки. Поисковые работы продолжаются, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан», - говорится в заявлении.