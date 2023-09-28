Президент США Джо Байден подрывает энергетическую независимость страны, оказывая большую услугу России, пишет Newsweek. Его «климатическая истерия» и провальная «зеленая» политика ободряет врагов Вашингтона и ослепляет американцев, говорится в материале.

Президент Джо Байден делает все наоборот, подрывая энергетическую независимость США и оказывая российскому президенту Владимиру Путину важнейшую помощь <...> Нагнетание климатической истерии Байденом ободряет наших врагов и ослепляет американцев, — говорится в статье.

Издание напомнило, что американский президент закрыл для добычи энергоресурсов почти половину специальной зоны в Аляске. Кроме того, были аннулированы важные договоры в этой сфере. Россия же заработала на экспорте нефти более $15 млрд. Восстановление американской энергонезависимости станет самым ценным вкладом в военные действия на Украине, говорится в статье.