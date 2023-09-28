Советник президента Нагорного Карабаха решил сдаться Азербайджану

Бывший глава МИД Карабаха и советник президента непризнанной республики Давид Бабаян решил сдаться властям Азербайджана.

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«Моя неявка или, хуже того, побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу», — заявил он.

Чуть раньше президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о том, что Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года.

Решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, а также, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха.

«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — сказано в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что сейчас ситуация в Нагорном Карабахе является внутренним делом Азербайджана.