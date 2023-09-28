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Армения приняла более половины жителей Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян заявила, что в страну прибыло 65 036 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает NEWS.am.

Армения приняла более половины жителей Нагорного Карабаха
© РИА Новости

По официальным данным, армянское население Карабаха составляет около 120 тысяч армян. Таким образом, Армения приняла более половины жителей региона.

В армянском селе Корнидзор был организован гуманитарный центр. Жителей Карабаха, которым негде остановиться, правительство Армении пообещало обеспечить жильем.

США ранее пообещали предоставить Армении 11,5 миллиона долларов на гуманитарную помощь беженцам, Франция - семь миллионов евро, Еврокомиссия - пять миллионов.

Армяне начали покидать Нагорный Карабах после «антитеррористических мероприятий», которые Азербайджан проводил 19 и 20 сентября.

При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня с 13:00 20 сентября. Среди условий - полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.

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