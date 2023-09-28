Армения приняла более половины жителей Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь премьера Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян заявила, что в страну прибыло 65 036 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает NEWS.am.

По официальным данным, армянское население Карабаха составляет около 120 тысяч армян. Таким образом, Армения приняла более половины жителей региона.

В армянском селе Корнидзор был организован гуманитарный центр. Жителей Карабаха, которым негде остановиться, правительство Армении пообещало обеспечить жильем.

США ранее пообещали предоставить Армении 11,5 миллиона долларов на гуманитарную помощь беженцам, Франция - семь миллионов евро, Еврокомиссия - пять миллионов.

Армяне начали покидать Нагорный Карабах после «антитеррористических мероприятий», которые Азербайджан проводил 19 и 20 сентября.