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Украина изменила тактику из-за значительных потерь западной техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ведения боев, столкнувшись со значительными потерями боевой техники и вооружений, которые были переданы западными союзниками. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По ее данным, ВСУ потеряли много западной боевой техники в начале контрнаступления. Это вынудило украинских солдат предпринимать попытки постепенного продвижения вперед маленькими группами, которые прибывают на линию фронта на бронетранспортерах.

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"К сожалению, большая часть нашего наступления теперь ведется пешком", - заявил изданию начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны Сергей Шойгу 26 сентября информировал, что только за этот месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, при этом контрнаступление так и не принесло значимых результатов.