В Киев прибыл новый министр обороны Британии

В Киев с необъявленным визитом прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс . Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский .

Он назвал содержательной встречу с Шаппсом, и отметил, что беседа прошла на территории Офиса президента Украины. В ходе встречи стороны отметили украинско-британское укрепление в военной сфере.