В Японии озвучили причину разлива тысячи тонн нефтепродуктов в 2020 году

Разлив мазута с японского сухогруза Wakashio у берегов Маврикия произошел из-за попыток членов экипажа поймать интернет-сигнал на смартфоне. К такому выводу пришли власти Японии в результате расследования инцидента, сообщает телеканал NHK.

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Согласно отчету, сухогруз неоднократно приближался к побережью в поисках сигнала. У экипажа не было в распоряжении подробных карт акватории Маврикия, из-за чего Wakashio попал на мелководье и сел на мель. В результате судно получило повреждение корпуса, а за борт разилось около 1 тысячи тонн нефтепродуктов.

В качестве доказательств в отчете властей есть записи переговоров с корабля, полученные от правительства Маврикия. В частности, капитан и штурман беседовали и спрашивали друг у друга, появилась ли сотовая связь при приближении к берегу.