В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыВ четырёх областях Украины объявили воздушную тревогуRT на русскомиещё 729 сентября, 11:24В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.© РИА НовостиОб этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.В миреГлавные новостиБольше новостейRT на русском: главные новостиDawn: по меньшей мере 34 человека погибли при взрыве около мечети в ПакистанеПремьер Шмыгаль: Украина не согласна на альтернативу полноправному членству в ЕСВоенным Карабаха разрешат продолжить службу в рядах ВС Армении