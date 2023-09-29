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В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога.

В четырёх областях Украины объявили воздушную тревогу
© РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.