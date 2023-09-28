Помпео рассказал о том, как шутил о КГБ с Путиным

Экс-глава Госдепартамента США Майк Помпео рассказал, что во время бесед с президентом России Владимиром Путиным они шутили по поводу КГБ и спецслужб. Об этом сообщает AMNA.

О своих контактах с Путиным Помпео рассказал, выступая на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме в Греции.

По мнению бывшего госсекретаря, у Путина есть «видение восстановления великой Российской империи».

Говоря об украинском кризисе, Помпео выразил уверенность, что «нормальная жизнь вернется».

«Наши союзники знают, что мы всегда будем рядом с ними», - подчеркнул он.

Помпео заявил, что считает необходимым соблюдать правила в двусторонних и международных отношениях. Он подчеркнул, что США и их союзники «должны быть готовы быстрее и соответствующими способами защитить любое суверенное государство, чтобы никто плохой не смог узурпировать страны».

В то же время он упомянул о необходимости разрешения конфликтов по дипломатическим каналам.

Также Помпео прокомментировал отношения России и Китая, заявив, что у них более прочные связи, чем три года назад, но назвал это «вынужденными отношениями». По его мнению, между Москвой и Пекином настолько много трений, что как только представится такая возможность, они «пойдут в противоположном направлении и не останутся друзьями».

Ранее Помпео заявил, что выступает за финансовую поддержку Украины со стороны США, так как «если плохие ребята начали шествие, они не остановятся».

«Си Цзиньпин следит за успехами Путина», - подчеркнул он.