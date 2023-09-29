Лукашенко направил приветствие участникам Форума городов-побратимов СГ

Важным инструментом противодействия тотальному давлению агрессивного Запада назвал президент Беларуси крепнущие связи городов-побратимов. В приветственном адресе, который направил Александр Лукашенко 29 сентября участникам 12-го Форума городов-побратимов Союзного государства, белорусский лидер отметил символизм его проведения в Бресте - городе с богатой героической историей, олицетворяющем память о подвиге советского народа в годы ВОВ.

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В современных условиях, говорится в документе, слова которого приводит пресс-служба главы государства, тема сохранения исторической правды об общем прошлом "приобретает особую актуальность, а авторитетные двусторонние площадки, подобные данному саммиту, служат важным инструментом укрепления братских связей между народами и противодействия беспрецедентному тотальному давлению извне".

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Форум городов-побратимов, по словам президента, является активной формой содействия сотрудничеству Беларуси и России в ключевых сферах. Данный формат взаимодействия, констатировал он, играет роль одного из локомотивов интеграционных процессов, продолжает доказывать свою востребованность на пространстве Союзного государства.

Пожелав участникам встречи успешной и плодотворной работы на благо двух братских народов, Лукашенко выразил уверенность, что прочные связи на уровне городов и в дальнейшем "будут служить надежной основой межрегионального партнерства Беларуси и России".

Как ранее уже сообщал "СОЮЗ", делегаты из 24 городов Беларуси и 67 городов России собрались в городе над Бугом на очередной съезд городов-побратимов Союзного государства, где стартовал заинтересованный диалог по экономическому и деловому сотрудничеству, анализу всех аспектов социальной политики.

Кроме того, в повестку форума включены вопросы эффективности народной дипломатии, намечена и первая встреча представителей молодежи городов-побратимов Беларуси и России.