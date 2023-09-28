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Лавров заявил о готовности договариваться по Украине с учетом реалий на земле

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Россия готова заключить мирный договор с Украиной, но с учетом интересов собственной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что позиция Москвы не изменилась — она не против дипломатического урегулирования конфликта, однако оно возможно лишь с учетом интересов безопасности РФ, а также недопущения создания на границах «враждебного нацистского режима», который планирует «истребить все русское».

Названа возможная причина мощного взрыва на складах в Ташкенте

Предварительной причиной взрыва в Ташкенте могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как говорится в сообщении, взрыв был такой силы, что от самого склада практически ничего не осталось. Многочисленные машины скорой помощи доставляют пострадавших от эпицентра взрыва в больницы. Точное их количество до сих пор неизвестно.

Трамп рассказал, как остановил бы конфликт на Украине

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы не допустить начало конфликта на Украине, понизив цену за баррель нефти до $40. Об этом он сообщил на митинге в Мичигане перед своими сторонниками, в том числе рабочими бастующих автомобильных заводов, пишет РБК со ссылкой на трансляцию телеканала C-Span.

«Цены на нефть были бы такими низкими, что [Россия] не могла бы себе это позволить. Цена бы равнялась $40 за баррель», — сказал Трамп.

Ким Чен Ын заявил, что КНДР увеличит производство ядерного оружия

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости модернизировать ядерные силы страны и нарастить производство ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС.

Глава Северной Кореи пояснил, что усилия в сфере ядерного оружия необходимы для реализации потенциала сдерживания в условиях угрозы ядерной войны против КНДР. Он добавил, что Пхеньяну также следует сосредоточить свои усилия на укреплении отношений со странами, выступающими против гегемонии Запада и США.

В Буркина-Фасо предотвратили госпереворот

Попытка государственного переворота была предотвращена в стране 26 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад военных из переходного правительства.