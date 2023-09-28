Столичный аэропорт в Ташкенте продолжил работу после взрыва

Взрыв и пожар на одном из промышленных складов в Ташкенте никак не отразился на работе аэропорта в столице Узбекистана, все функционирует в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АО Uzbekistan Airports.

Ранее МЧС сообщило, что минувшей ночью в 02.43 (00.43 мск) на одном из складов, расположенном на территории массива «Строитель» Сергелийского района Ташкента, произошел сильный взрыв и последующее возгорание. Ведомство доложило, что к ликвидации пожара привлекли 16 пожарных расчетов.

Министерство здравоохранения страны в свою очередь уведомило, что в результате происшествия несколько человек получили ранения, им оказывают необходимую помощь. Жертв, по предварительным данным, нет. Кроме того, МЧС Узбекистана опровергло информацию о том, что причиной взрыва и пожара на промышленном складе стала авиакатастрофа.

«Произошедшее никак не повлияло на работу аэропорта столицы», — говорится в сообщении.