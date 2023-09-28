В Британии дали совет Зеленскому на фоне дипломатических проблем Киева

Бывший британский военный атташе в Москве Джон Форман дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому на фоне дипломатических проблем Киева. По его словам, украинской стороне следует быть сдержаннее в международных переговорах, передает Newsweek.

«Учитывая, что конфликт рассчитан на долгосрочную перспективу, не в интересах Украины позволять этим раздорам отвлекать внимание от общей картины, особенно в связи с предстоящими выборами в Польше, Словакии и других странах», — отметил дипломат.

Форман добавил, что эти государства после выборов могут пересмотреть отношение к Киеву и поставкам помощи, если Зеленский будет вести себя неподобающим образом.

Экс-атташе также призвал Украину «устранять раздражители в частном порядке», не позволяя им набирать обороты публично. Среди дипломатических проблем он назвал причастность украинских военных к упавшей в Польше ракете, спор с Варшавой из-за эмбарго на украинское зерно, встречу с ветераном дивизии СС в парламенте Канады.