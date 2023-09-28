Раскрыт страх западных политиков перед Трампом из-за Украины

Западные политики испытывают страх перед экс-президентом США Дональдом Трампом из-за его стремления завершить конфликт на Украине. Об этом написала французская газета Figaro.

«Трамп-1 был кошмаром для европейцев. Трамп-2 может стать для них адом. <...> Он повторяет снова и снова, что для разрешения украинского конфликта потребуется не более суток», — подчеркивается в публикации.

Автор материала назвал тревожной возможное возвращение Трампа в Белый дом, поскольку в случае его переизбрания на пост главы государства США могут вывести свои войска из Европы. НАТО «едва восстанавливается после 2016-2020 годов», а потенциальный приход политика к власти назвали «катастрофой и для Европы, и для Украины».