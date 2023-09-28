В Узбекистане опровергли сообщения об авиакатастрофе в Ташкенте

Пресс-служба МЧС Узбекистана опровергла распространяющиеся в социальных сетях сообщения о авиакатастрофе, которая якобы вызвала сильный взрыв и пожар на промышленном складе в Ташкенте.

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В Telegram-канале МЧС отмечается, что информация о происшествии, связанном с авиакатастрофой в Сергелийском районе, является фейковой и не соответствует действительности. Уточняется, что взрыв и пожар произошли на складе, принадлежащем ООО "Интер Логистик". Минздрав Узбекистана заявил, что при взрыве на складе в Ташкенте есть пострадавшие.