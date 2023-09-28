Байден предсказал катастрофические последствия «шатдауна» в США

Как говорится в сообщении пресс-пула, Джо Байден назвал подобный сценарий «катастрофическим». При этом лидер США рассказал о договоренности со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти по государственным расходам.

Во избежание «шатдауна» конгресс должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который заканчивается уже 1 октября. Принять бюджет мешают разногласия конгресса и администрации как по статьям, так и по объемам финансирования. Белый дом считает, что Республиканская партия намеренно не идет на сотрудничество, в то время как республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате оспаривают точку зрения и действия администрации.