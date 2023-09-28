Названа возможная причина взрыва в Ташкенте

Электрокары находились на таможенном складе. По информации канала, взрыв был такой силы, что от самого склада ничего не осталось. Многочисленные машины скорой помощи доставляют пострадавших от эпицентра взрыва в больницы. Точное их количество до сих пор неизвестно. Так же сообщается, что поднявшееся огненное облако создает угрозу для других построек района.