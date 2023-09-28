Названа возможная причина взрыва в Ташкенте

Причиной взрыва в Ташкенте могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей
Предварительной причиной взрыва в Ташкенте могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей, сообщает Telegram-канал Mash.
Электрокары находились на таможенном складе. По информации канала, взрыв был такой силы, что от самого склада ничего не осталось. Многочисленные машины скорой помощи доставляют пострадавших от эпицентра взрыва в больницы. Точное их количество до сих пор неизвестно. Так же сообщается, что поднявшееся огненное облако создает угрозу для других построек района.
К тушению пожара привлечено 16 спасательных бригад. В МЧС Узбекистана сообщили что взрыв произошел на одном из складов, расположенных на массиве "Строитель" Сергелийского района столицы Узбекистана. В самом городе частично перекрыта дорога, никого не пускают к месту инцидента, сообщают очевидцы. Работает полиция и аварийные службы.
25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Омбудсмен региона Гегам Степанян заявил, что пострадавшим срочно необходима эвакуация по воздуху.