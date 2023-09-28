Власти Буркина-Фасо заявили о предотвращении попытки госпереворота

Власти Буркина-Фасо заявили, что 26 сентября в стране была предотвращена попытка госпереворота, передает Reuters.

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Как сообщает агентство, задержана часть причастных к мятежу военных и гражданских, остальные находятся в бегах. В настоящее время ведутся их поиски.

По данным местных СМИ, сегодня утром в Буркина-Фасо благодаря мобилизации народа был предотвращен государственный переворот, который возглавлял полковник-майор Селестен Симпор. По некоторым данным, его могла финансировать Франция через Кот-д'Ивуар.