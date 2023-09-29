В США заявили о «неопровержимых доказательствах» причастности Байдена к сделкам сына

Член палаты представителей США, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер заявил о существовании «неопровержимых доказательств» того, что президент страны Джо Байден причастен к бизнес-схемам сына Хантера Байдена. Об этом он заявил в эфире Fox News.

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«Есть неопровержимые доказательства того, что Джо Байден был замешан во всех этих теневых бизнес-схемах. Это проблема. Это угроза нашей национальной безопасности», — заявил Комер.

По его словам, банковские переводы показывают, что «Байден взял $20 млн долларов у иностранных граждан как минимум в пяти разных странах».

«Они [Джо и Хантер Байдены] не могут сказать, что они делали, чтобы заработать эти $20 млн долларов», — отметил конгрессмен.

Ранее комитет по надзору палаты представителей конгресса США впервые направил повестку для предоставления информации о банковском счете сына американского президента Хантера Байдена.

Отмечается, что ранее направленная повестка является первым случаем, когда комитет направил банку запрос на получение информации о счетах непосредственно Байдена-младшего. Выданные до этого повестки касались информации о деловых партнерствах Байдена-младшего. Глава комитета по надзору республиканец Джеймс Комер назвал повестку «очень конкретной».