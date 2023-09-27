Вучич призвал сербов в Косово добиваться своих прав мирным путем

Президент Сербии Александр Вучич призвал сербов Косово и Метохии добиваться своих прав мирным путем после произошедших в регионе столкновений 24 сентября. Соответствующее заявление он сделал в интервью PTC.

Вучич отметил, что погибшие в результате столкновений сербы не были террористами. По его словам, это были люди «доведенные до края» косовским премьер-министром Альбином Курти, который «систематически уничтожал и продолжает уничтожать сербский народ».

«Я надеюсь, что сербы, и призываю их к этому — прошу их вместе попытаться мирным путем добиться того, что нам положено, требовать, чтобы была отозвана полиция Курти оттуда, всего попробовать достичь мирным путем», — добавил Вучич.