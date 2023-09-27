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Байден признался, что не знает, как предотвратить шатдаун

Президент США Джо Байден заявил, что у него нет идей по поводу остановки возможного шатдауна в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден признался, что не знает, как предотвратить шатдаун
© globallookpress.com

«Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Шатдаун — вынужденная остановка работы правительства. Такая ситуация стала возможна из-за отсутствия соглашения о временном бюджете США. Чтобы шатдауна не произошло, конгресс США должен до 1 октября принять решение о бюджете страны.

Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном.

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