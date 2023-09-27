Байден признался, что не знает, как предотвратить шатдаун
Президент США Джо Байден заявил, что у него нет идей по поводу остановки возможного шатдауна в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Если бы я знал это, я бы уже это сделал», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Шатдаун — вынужденная остановка работы правительства. Такая ситуация стала возможна из-за отсутствия соглашения о временном бюджете США. Чтобы шатдауна не произошло, конгресс США должен до 1 октября принять решение о бюджете страны.
Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти призвал Джо Байдена лично вмешаться в ситуацию с надвигающимся шатдауном.
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