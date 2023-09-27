В США выразили обеспокоенность поведением Байдена

Физическое и психологическое состояние президента США Джо Байдена является серьезной проблемой для его переизбрания на выборах в 2024 году. Такое мнение высказали в журнале Spectator.

«Кампания по переизбранию Байдена имеет серьезный недостаток. Без пандемии он больше не может вести кампанию из своего подвала и вынужден ориентироваться в реальном мире, который полон всевозможных опасностей. Мешки с песком, лестницы, педали велосипеда — угрожают сбить президента с толку в любой момент. Звучит абсурдно, но операция "Не дай Байдену упасть" является очень важным проектом для его команды», — говорится в тексте.

Несмотря на очевидные проблемы у президента США, его представители продолжают публично отмахиваться от опасений, касающихся его возраста, которые они называют «заговором правых». И все же его кампания прекрасно осознает существование «серьезной проблемы», поскольку две трети избирателей «обеспокоены тем, что у Байдена нет необходимого физического и психического здоровья для работы на посту главы страны», отметили в Spectator.