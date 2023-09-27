Армия Израиля опровергла информацию об ударах по сектору Газа

Газета The Jerusalem Post ранее сообщила со ссылкой на палестинские СМИ, что в среду вечером израильские военные нанесли точечные удары по целям в секторе.

26 сентября израильские военные нанесли удар с беспилотника по военному посту палестинской радикальной организации ХАМАС в Газе, затем последовали удары по еще двум объектам этой же группировки. Днем ранее армейская пресс-служба сообщила о поражении поста ХАМАС в секторе ответ на беспорядки и провокации на границе с анклавом.