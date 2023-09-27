Трюдо рассказал о принесенных Зеленскому извинениях

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что в связи с давлением на него со стороны оппозиции он был вынужден принести президенту Украины Владимиру Зеленскому извинения из-за чествования в парламенте страны 98-летнего ветерана СС Ярослава Хунки, сообщает ТАСС.

«Несколько дней назад мы направили наши извинения президенту Зеленскому и украинскому народу по дипломатическим каналам», — заявил он.

Отмечается, что Трюдо призывали принести извинения украинскому лидеру публично прямо в парламенте, но он никак на это не отреагировал.