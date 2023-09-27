В Иране назвали США главной причиной продолжения украинского конфликта
Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что конфликт на Украине продолжается во многом из-за позиции США по вопросу прекращения огня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.
По его мнению, США выступает против прекращения боевых действий на Украине. Кроме того, Галибаф назвал деятельность НАТО и Белого дома главными причинами начала конфликта на Украине.
«Мы в Исламской Республике Иран с самого начала напрямую заявили, что хотим немедленного прекращения конфликта на Украине. <...> Но в то же время мы ясно заявили, что экспансия НАТО и США – важнейший фактор возникновения этой войны. В настоящее время США являются основной страной, которая фактически выступает против прекращения украинского конфликта и накладывает вето на все формулы по прекращению огня и миру», — заявил он во время IX Парламентского форума БРИКС.
Галибаф также добавил, что сегодняшний мировой порядок не работает должным образом, а международная система «либо не способна решить, либо не проявляет желания решать» возникающие проблемы.
«Международный порядок нуждается в глубоком пересмотре, и БРИКС сегодня является важнейшим символом усилий, направленных на то, чтобы сделать этот порядок все более справедливым во всем мире», — добавил он.
Ранее США ввели санкции против Ирана, Китая, ОАЭ и Турции за помощь России.