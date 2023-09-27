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В Иране назвали США главной причиной продолжения украинского конфликта

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что конфликт на Украине продолжается во многом из-за позиции США по вопросу прекращения огня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

В Иране назвали США главной причиной продолжения украинского конфликта
© globallookpress.com

По его мнению, США выступает против прекращения боевых действий на Украине. Кроме того, Галибаф назвал деятельность НАТО и Белого дома главными причинами начала конфликта на Украине.

«Мы в Исламской Республике Иран с самого начала напрямую заявили, что хотим немедленного прекращения конфликта на Украине. <...> Но в то же время мы ясно заявили, что экспансия НАТО и США – важнейший фактор возникновения этой войны. В настоящее время США являются основной страной, которая фактически выступает против прекращения украинского конфликта и накладывает вето на все формулы по прекращению огня и миру», — заявил он во время IX Парламентского форума БРИКС.

Галибаф также добавил, что сегодняшний мировой порядок не работает должным образом, а международная система «либо не способна решить, либо не проявляет желания решать» возникающие проблемы.

«Международный порядок нуждается в глубоком пересмотре, и БРИКС сегодня является важнейшим символом усилий, направленных на то, чтобы сделать этот порядок все более справедливым во всем мире», — добавил он.

Ранее США ввели санкции против Ирана, Китая, ОАЭ и Турции за помощь России.

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