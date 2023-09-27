В Иране назвали США главной причиной продолжения украинского конфликта

«Мы в Исламской Республике Иран с самого начала напрямую заявили, что хотим немедленного прекращения конфликта на Украине. <...> Но в то же время мы ясно заявили, что экспансия НАТО и США – важнейший фактор возникновения этой войны. В настоящее время США являются основной страной, которая фактически выступает против прекращения украинского конфликта и накладывает вето на все формулы по прекращению огня и миру», — заявил он во время IX Парламентского форума БРИКС.