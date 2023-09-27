Империи Трампа предрекли крах

Бизнес-империя экс-президента США Дональда Трампа может рухнуть «как падающее домино» в ближайшие годы, рассказал в статье для The Guardian обозреватель Ричард Ласкомб.

Накануне суд Нью-Йорка постановил, что бизнес-империя Трампа была построена «на безудержном мошенничестве и откровенной лжи», пояснил автор статьи.

На фоне этого судья судья Артур Энгорон отозвал лицензии Trump Organization и других компаний, принадлежащих Трампу и его взрослым сыновьям Эрику и Дону-младшему.

Адвокаты Трампа заявили, что будут обжаловать отмену лицензий, назначение управляющих и утверждение Энгорона о том, что политик регулярно, неоднократно и незаконно завышал стоимость собственности и личного капитала, чтобы получить выгодные условия кредита и снижение страховых взносов.

Ласкомб подчеркнул, что если апелляции окажутся безуспешными, крах империи Трампа может стать неизбежным.

По его данным, развал предположительно начнется с продажи самых престижных активов: Trump Tower в Нью-Йорке, полей для гольфа и курортов по всей территории США, поместья во Флориде.