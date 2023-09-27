Трюдо извинился за чествование украинского эсесовца в парламенте Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс публичные извинения за инцидент с приглашением в парламент ветерана СС Ярослава Хунки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Произошедшее Трюдо назвал «ужасной ошибкой».

«Признание этого человека всеми присутствовавшими, не обладавшими достаточной информацией, было ужасной ошибкой и надругательством над памятью тех, кто пострадал от нацистского режима», — заявил он.

Канадский премьер также добавил, что случившееся стало позором для парламента страны, но никак не повлияет на дальнейшую поддержку Украины.

Ранее отмечалось, что извинений от Трюдо потребовал лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр. Как заявил оппозиционер, выбором гостей занималась служба протокола премьера. Пуальевр также подчеркнул, что никто из присутствующих парламентариев не мог знать о прошлом гостя.