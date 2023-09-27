В Казахстане перепишут историю СССР в негативном ключе

В новом семитомнике по истории Казахстана, который планируют издать в 2024 году, планируют переписать историю советского периода в негативном ключе. Об этом сообщила руководитель центра по разработке нового академического издания «История Казахстана с древнейших времен до наших дней» Алтын Уалтаева, передает портал Informburo.kz.

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По ее словам, Казахстан вынужден переосмыслить включение страны в состав СССР, заострив внимание «на периоде колонизации» и учитывая негативные последствия, которые якобы имел этот исторический промежуток.

В частности, она указала на то, что в период интеграции Казахстана в СССР был устранен сложившийся в стране государственный строй, отобраны земли и ликвидированы институты биев (судебных и политических деятелей, представителей степной аристократии) и батыров (полководцев и героических личностей).

Уалтаева добавила, что в издание будут включены данные, свидетельствующие о начале голода, отмечавшегося в Казахстане в 1932-1933 годах и в 1917-м, а также «ущемлении прав казахского народа» в этот период.

При этом в семитомнике будут учтены позитивные изменения, происходившие в Казахстане в советский период, в частности значительный рост сельскохозяйственного и промышленного производства. Кроме того, в пятом и шестом томах будет «ярко и наглядно представлена межэтническая помощь и случаи объединения усилий в периоды раскулачивания, насильственного переселения народа, репрессий, тягот военного времени».