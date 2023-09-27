Вашингтон не считает возвращение рядового Кинга прорывом в отношениях с КНДР

«Я бы не стал рассматривать это как свидетельство какого-то дипломатического прорыва, который бы имел значение для других вопросов, других сфер обеспокоенности, которая у нас есть в отношении режима КНДР. Я думаю, что это разовое событие», — сказал он на брифинге.