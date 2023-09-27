Вашингтон не считает возвращение рядового Кинга прорывом в отношениях с КНДР
Власти США не рассматривают передачу Пхеньяном Вашингтону военнослужащего американских ВС Трэвиса Кинга в качестве прорыва в отношениях между странами. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, передает ТАСС.
«Я бы не стал рассматривать это как свидетельство какого-то дипломатического прорыва, который бы имел значение для других вопросов, других сфер обеспокоенности, которая у нас есть в отношении режима КНДР. Я думаю, что это разовое событие», — сказал он на брифинге.
При этом, по словам Миллера, США готовы к диалогу с КНДР.
Ранее Северная Корея вернула в США рядового Кинга. В июле он самовольно перешел через границу КНДР.
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