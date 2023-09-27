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Трюдо извинился за чествование украинского эсесовца в парламенте Канады

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за чествование украинского нациста Ярослава Хунки (Гуньки), служившего в дивизии СС «Галичина» («Галиция»), передает ТАСС.

«Через несколько минут я выступлю перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всем мире, а также перед украинцами, чтобы принести искренние извинения парламента за то, что произошло в [прошлую] пятницу», — заявил Трюдо журналистам перед выступлением в парламенте.

«Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», — добавил глава правительства.

Трюдо назвал чествование нациста в парламенте Канады «чудовищным надругательством» над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма.