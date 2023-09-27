Трюдо извинился за чествование украинского эсесовца в парламенте Канады

«Через несколько минут я выступлю перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всем мире, а также перед украинцами, чтобы принести искренние извинения парламента за то, что произошло в [прошлую] пятницу», — заявил Трюдо журналистам перед выступлением в парламенте.



«Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду», — добавил глава правительства.