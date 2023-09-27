В Белом доме отрицают уступки КНДР за возвращение нелегала-военного

В Белом доме заявили, что КНДР передала властям США американского солдата Трэвиса Кинга без всяких условий, передает ТАСС. Как заявила представитель администрации США, Вашингтон не пошел на какие-то уступки Пхеньяну, чтобы обеспечить возвращение на родину военного, незаконно попавшего в Северную Корею.

КНР сыграла роль в оказании содействия этой передаче. Но не играла другой посреднической роли в этих событиях. По вопросу о каких-либо уступках. Ответ простой: таковых не было. И точка, — отметила она.

Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что по итогам внутреннего расследования проникновения Кинга в Северную Корею было решено выдворить его из страны.

Ранее сообщалось, что американский военный Трэвис Кинг перешел демаркационную границу двух Корей и оказался в КНДР. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американский военнослужащий сейчас может находиться под стражей в Северной Корее.