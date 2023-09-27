СМИ: Запад готовит замену Зеленскому

DikGazete: Запад готовит замену Зеленскому, чтобы вести переговоры с РФ
Запад размышляет над отставкой президента Украины Владимира Зеленского. Страну может возглавить новый человек. Об этом пишет турецкое издание DikGazete.
«Вполне вероятно, что Зеленскому — в силу положения, в котором он теперь находится в глазах мирового сообщества, — готовят замену», — говорится в материале.
Большая часть политической элиты Запада больше не особо заинтересована в поддержке Зеленского и Украины. Единственное их желание на данный момент — продать как можно больше товара Украине и получить прибыль, отмечает автор статьи, обозреватель Ильбер Васфи Сель.
По его мнению, Европа и США могут попытаться завершить конфликт на Украине с помощью переговоров. Именно по этой причине Украину скоро может возглавить новый человек.
Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что что ее муж не побоится второй раз баллотироваться в президенты страны. По ее словам, когда Зеленский баллотировался в первый раз, Елена не полностью поддерживала это решение, но во второй раз готова поддержать мужа.