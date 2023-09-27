СМИ: Запад готовит замену Зеленскому

Запад размышляет над отставкой президента Украины Владимира Зеленского. Страну может возглавить новый человек. Об этом пишет турецкое издание DikGazete.

«Вполне вероятно, что Зеленскому — в силу положения, в котором он теперь находится в глазах мирового сообщества, — готовят замену», — говорится в материале.

Большая часть политической элиты Запада больше не особо заинтересована в поддержке Зеленского и Украины. Единственное их желание на данный момент — продать как можно больше товара Украине и получить прибыль, отмечает автор статьи, обозреватель Ильбер Васфи Сель.

По его мнению, Европа и США могут попытаться завершить конфликт на Украине с помощью переговоров. Именно по этой причине Украину скоро может возглавить новый человек.