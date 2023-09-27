В Эстонии решили не сносить советские памятники

Парламент Эстонии (Рийгикогу) не принял закон о демонтаже памятников советской эпохи, который в начале марта отклонил президент страны Алар Карис. Об этом сообщает Postimees.

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Издание подчеркивает, что эстонский парламент «не стал принимать без изменений» закон о сносе советских памятников.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отчуждении участка земли в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34, заявила, что Эстония пытается легализовать кощунственные действия по ликвидации советских памятников.

Она отметила, что власти Эстонии «открыто попирают права местного населения и разжигают межнациональный конфликт».