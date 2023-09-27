Названо количество переехавших из Карабаха человек в Армению

В Армению из Нагорного Карабаха с 24 сентября переехали более 53 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян, передает «РИА Новости».

«По состоянию на данный момент из Нагорного Карабаха в Армению переехали 53 629, въехало 10 985 транспортных средств», — сказала она на брифинге.

Багдасарян отметила, что на данный момент в стране зарегистрировали свыше 35 тысяч человек. Также, по ее словам, в Армению доставили 349 раненых и тела 129 погибших.