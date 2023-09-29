В Армению из Карабаха переехали около 85 тысяч человек

Кабмин: в Армению из Карабаха уже переехали около 85 тысяч человек
Пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян заявила, что около 85 тыс. жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению. Об этом информирует РИА Новости.
«По состоянию на 06:00 (05:00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 84 770 человек», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что миротворцы России доставили жителям Карабаха 12 т гуманитарного груза.
Также сообщалось, что в расположении российских миротворцев остаются 117 жителей Нагорного Карабаха.