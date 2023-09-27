Популярный актер отказался ехать в Канаду из-за эсэсовца

Известный американский комик, актер, сценарист и продюсер Роб Шнайдер отказался ехать в Канаду из-за скандала с чествованием бывшего бойца СС Ярослава Хунку в парламенте. В своем аккаунте в Twitter (X) он решительно осудил Оттаву и заявил, что произошедшее «за пределами приличия». Известно, что Шнайдер имеет еврейские корни.

Я только что отменил поездку в Канаду. Я просто не могу. Это за пределами приличия. Тирания Трюдо (премьер-министр Канады Джастин. — NEWS.ru) в отношении мирных протестующих <…> кажется незначительной в сравнении с этим презренным и возмутительным актом чествования <…> одного из нацистских солдат СС, — написал Шнайдер.

Актер уточнил, что он отменяет свою поездку в страну в знак протеста. Вместе с тем он напомнил канадским властям, что их предки боролись с нацистами, а они же теперь их чествуют в парламенте.