Главы МИД Армении и Турции провели телефонный разговор

Руководитель Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его турецкий коллега Хакан Фидан по телефону обсудили ситуацию в регионе и вопросы, стоящие на повестке дня. Об этом сообщает ТАСС.

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В пресс-релизе пресс-службы МИД Армении подчеркнули, что стороны обсудили региональные события и вопросы повестки.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на установление мира в Нагорном Карабахе после успеха локальной антитеррористической операции Азербайджана.

По мнению турецкого лидера, успешная операция открыла новые возможности для полноценной стабилизации ситуации в Карабахе.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.