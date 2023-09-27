В ООН призвали гарантировать права армян в Нагорном Карабахе

Азербайджан должен гарантировать соблюдение прав этнических армян в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в Женеве специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Морис Тидбол-Бинз.

"Азербайджан должен гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе и обеспечить, чтобы жизни мирных жителей, задержанных лиц или тех, кто "выбыл из строя" во время недавних боевых действий, должны соблюдаться и быть защищены в соответствии с международными обязательствами", - отметил Тиндбол-Бинз.

Спецдокладчик подчеркнул, что Азербайджан должен также "оперативно и независимо расследовать предполагаемые нарушения права на жизнь, о которых сообщалось в контексте его последнего по времени военного наступления в Нагорном Карабахе, в ходе которого десятки людей, включая миротворцев, были убиты". По его словам, расследования должны проводиться в соответствии с международными стандартами.

"Я подтверждаю свою готовность предоставить властям техническую помощь для обеспечения соблюдения их обязательств по гуманитарному праву и правам человека", - заключил Тиндбол-Бинз.