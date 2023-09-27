В Израиле не стали комментировать чествование эсэсовца в Канаде

МИД Израиля пока не комментирует скандал с приглашением и чествованием в парламенте Канады украинского националиста, служившего в войсках СС «Галичина». Об этом «РИА Новости» сообщил представитель израильского внешнеполитического ведомства.

При этом председатель Израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров сообщил «РИА Новости», что в посольство Израиля в Канаде и МИД Израиля от имени движения были направлены письма с просьбой «четко обозначить позицию страны» по поводу произошедшего. По его словам, государство «должно осудить поступок канадского парламента».

На прошлой неделе парламент Канады по случаю визита Зеленского пригласил на заседание Ярослава Хунку. Его представили в качестве «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских» и назвали героем. Позже выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина», которая знаменита не только противостоянием Красной Армии, но и зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. На этом фоне разразился скандал и пригласивший его канадский чиновник извинился и подал в отставку.