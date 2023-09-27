Макрон заявил о поддержке возвращения к конституционному порядку в Нигере

Франция вместе с ECOWAS продолжит поддерживать усилия по возвращению к конституционному порядку в Нигере, несмотря на отзыв своего посла и военных из этой африканской страны. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с главой МИД свергнутого правительства Нигера Хассуми Массуду. Глава государства выразил поддержку задержанному мятежниками президенту Мохамеду Базуму, а также заявил о "решимости Франции продолжать свои усилия вместе с главами государств ECOWAS, европейскими и международными партнерами по возвращению к конституционному порядку в Нигере".

Кроме того, по информации агентства, посол Франции в Нигере Сильвен Итте, на отзыве которого настаивали мятежники, вернулся в Париж после соответствующего решения президента. Отмечалось, что он покинул Ниамей ранним утром в среду и уже встретился с министром иностранных дел Катрин Колонной.