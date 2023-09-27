Макрон заявил о поддержке возвращения к конституционному порядку в Нигере
Франция вместе с ECOWAS продолжит поддерживать усилия по возвращению к конституционному порядку в Нигере, несмотря на отзыв своего посла и военных из этой африканской страны. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с главой МИД свергнутого правительства Нигера Хассуми Массуду. Глава государства выразил поддержку задержанному мятежниками президенту Мохамеду Базуму, а также заявил о "решимости Франции продолжать свои усилия вместе с главами государств ECOWAS, европейскими и международными партнерами по возвращению к конституционному порядку в Нигере".
Кроме того, по информации агентства, посол Франции в Нигере Сильвен Итте, на отзыве которого настаивали мятежники, вернулся в Париж после соответствующего решения президента. Отмечалось, что он покинул Ниамей ранним утром в среду и уже встретился с министром иностранных дел Катрин Колонной.
24 сентября Макрон объявил об отзыве посла и нескольких дипломатов из Ниамея, а также об отказе от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Он уточнил, что Франция до конца года намерена вывести своих военных из этой африканской страны. Во вторник представитель сформированного после переворота Национального совета спасения родины - центрального орана власти мятежников Нигера - полковник Амаду Абдраман заявил, что новые власти не получали какого-либо официального уведомления о выводе из страны французских военных.