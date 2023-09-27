США ввели санкции против Ирана, Китая, ОАЭ и Турции

Министерство финансов США ввело санкции против пяти юридических и двух физических лиц из Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Турции, причастных, по мнению Вашингтона, к закупкам деталей для иранской программы разработки и производства ударных беспилотных летательных аппаратов, которые якобы передаются России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве утверждают, что попавшие в санкционный список физлица и юрлица «осуществляли поставки и финансовые операции по закупке серводвигателей — важнейшего компонента иранских БПЛА модели Shahed».

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

До этого Министерство финансов США вычеркнуло российскую машиностроительную компанию «ОДК-СТАР» из санкционного перечня по РФ.